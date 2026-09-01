Journées Européennes du Patrimoine Boulogne-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Boulogne-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine
Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les 19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, Nausicaá vous invite à une visite commentée gratuite autour du bâtiment pour découvrir l’histoire du site.
Visite gratuite sur réservation Places limitées .
Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 30 99 99
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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