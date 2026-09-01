Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine

Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, Nausicaá vous invite à une visite commentée gratuite autour du bâtiment pour découvrir l’histoire du site.

Visite gratuite sur réservation Places limitées .

Bd Sainte-Beuve Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 30 99 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale