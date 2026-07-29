Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Martyrs et Église de Melay MELAY Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Martyrs et Église de Melay

MELAY 43 rue du Maréchal Juin Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine dans la ville de Melay

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Venez explorer le patrimoine de Melay découvrez les expositions photographiques réparties entre la salle derrière la mairie, l’église Saint-Pierre et la chapelle des Martyrs. Profitez également d’un parcours pédestre (départ mairie, 45 mn) et flânez librement dans le Jardin du Curé, magnifique écrin restauré depuis 20 ans par les bénévoles. .

MELAY 43 rue du Maréchal Juin Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 63 67

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English :

European Heritage Days in the town of Melay

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Martyrs et Église de Melay Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges