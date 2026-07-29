Journées Européennes du Patrimoine Château de la Tourlandry Château de La Tourlandry Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Château de la Tourlandry

Château de La Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine au Château de la Tourlandry !

Raviver le patrimoine bâti une mémoire en images

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Château de La Tourlandry invite les visiteurs à découvrir le domaine à travers le prisme du temps, de l’image et de la transformation.

En écho aux thématiques nationales Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer , cette édition mettra en lumière l’évolution du château, de son bâti et de ses jardins depuis la reprise du site en 2016.

Entre visites-conférences guidées à l’intérieur du château, exposition photographique éphémère et parcours libre dans le parc et les jardins, les visiteurs seront invités à mesurer le chemin parcouru, à comprendre les étapes de restauration engagées et à porter un regard nouveau sur un patrimoine vivant, encore en mouvement. Cette programmation reliera l’histoire scientifique, technique et décorative du XIXe siècle au renouveau patrimonial actuellement à l’œuvre au Château de La Tourlandry.

Départs des visites guidées, samedi et dimanche 10h30 11h30 14h30 15h00 15h30 16h30 17h30

Visite libre Parc et Jardin Visite en continu sur les horaires d’ouverture.

Cette visite inclut

• L’exposition éphémère 2026 Sous le regard du temps, dix ans de parc et

jardins en mouvement ;

• L’audioguide en libre accès, pour mieux comprendre les sciences du végétal ;

• ArboriFolia, à la rencontre de votre arbre totem ;

• L’accès à la Tisanerie de l’Empereur. .

Château de La Tourlandry Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 60 42 65 63 culture.loisirs@chateaudelatourlandry.fr

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English :

European Heritage Days at the Château de la Tourlandry!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de la Tourlandry Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges