Journées Européennes du Patrimoine Château du Martreil à Sainte-Christine Route de Bourgneuf-en-Mauges Chemillé-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Route de Bourgneuf-en-Mauges · Chemillé-en-Anjou
Informations pratiques
Chemillé-en-Anjou
Journées Européennes du Patrimoine Château du Martreil à Sainte-Christine
Route de Bourgneuf-en-Mauges Parc du Martreil Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine au Château et parc du Martreil à Sainte-Christine !
Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Partez à la découverte du parc et de la chapelle du château du Martreil. Un jeu de piste au coeur du parc vous est également proposé pour pouvoir profiter de la journée en famille. .
Route de Bourgneuf-en-Mauges Parc du Martreil Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 75 48 04 phderomans@gmail.com
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English :
European Heritage Days at the Martreil Castle and Park in Sainte-Christine!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château du Martreil à Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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