Journées Européennes du Patrimoine Château-sur-Epte
samedi 19 septembre 2026 · Château-sur-Epte
Informations pratiques
Château-sur-Epte
Journées Européennes du Patrimoine
4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Samedi 19 septembre
– Visite historique du site toutes les heures,
– De 14h à 17h ateliers pédagogiques autour de l’archéologie,
– À 15h conférence archéologique animée par l’INRAP sur les fouilles de Châteauneuf-sur-Epte,
– À 16h visite des fouilles archéologiques par les directeurs de fouilles.
Dimanche 20 septembre
– Visite historique du site toutes les heures,
– De 10h à 17h ateliers pédagogiques autour de l’archéologie. .
4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 28 20 72 72 contact@heritage-historique.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-07-30 par Vexin Normand Tourisme
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