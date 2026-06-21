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AGENDA · Château-sur-Epte

Journées Européennes du Patrimoine Château-sur-Epte

samedi 19 septembre 2026 · Château-sur-Epte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
4 Chemin des Gardes
Ville
27420 Château-sur-Epte
Département
Eure
Tarif

Château-sur-Epte

Journées Européennes du Patrimoine

4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Samedi 19 septembre
– Visite historique du site toutes les heures,
– De 14h à 17h ateliers pédagogiques autour de l’archéologie,
– À 15h conférence archéologique animée par l’INRAP sur les fouilles de Châteauneuf-sur-Epte,
– À 16h visite des fouilles archéologiques par les directeurs de fouilles.

Dimanche 20 septembre
– Visite historique du site toutes les heures,
– De 10h à 17h ateliers pédagogiques autour de l’archéologie.   .

4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 28 20 72 72  contact@heritage-historique.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-07-30 par Vexin Normand Tourisme

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