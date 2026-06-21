Informations pratiques

Château-sur-Epte

Journées Européennes du Patrimoine

4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Samedi 19 septembre

– Visite historique du site toutes les heures,

– De 14h à 17h ateliers pédagogiques autour de l’archéologie,

– À 15h conférence archéologique animée par l’INRAP sur les fouilles de Châteauneuf-sur-Epte,

– À 16h visite des fouilles archéologiques par les directeurs de fouilles.

Dimanche 20 septembre

– Visite historique du site toutes les heures,

– De 10h à 17h ateliers pédagogiques autour de l’archéologie. .

4 Chemin des Gardes Château-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 28 20 72 72 contact@heritage-historique.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château-sur-Epte a été mis à jour le 2026-07-30 par Vexin Normand Tourisme