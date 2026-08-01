Informations pratiques

Riotord

journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine nature et hameau préservé

Clavas Riotord Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les Clavari et Amis vous invitent à découvrir

– le site au passé de plus de 10 siècles ayant conservé le caractère de désert caractéristique de ses origines cisterciennes

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Clavas Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

The Clavari and Friends invite you to discover

– the site, with a history spanning more than 10 centuries, which has retained the desert character characteristic of its Cistercian origins

L’événement journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine nature et hameau préservé Riotord a été mis à jour le 2026-08-21 par Haut Pays du Velay Tourisme