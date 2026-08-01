journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine nature et hameau préservé Riotord
dimanche 20 septembre 2026 · Riotord
Informations pratiques
Riotord
journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine nature et hameau préservé
Clavas Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Les Clavari et Amis vous invitent à découvrir
– le site au passé de plus de 10 siècles ayant conservé le caractère de désert caractéristique de ses origines cisterciennes
.
Clavas Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Clavari and Friends invite you to discover
– the site, with a history spanning more than 10 centuries, which has retained the desert character characteristic of its Cistercian origins
L’événement journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine nature et hameau préservé Riotord a été mis à jour le 2026-08-21 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Riotord (Haute-Loire)
- Concours de pétanque Riotord 5 septembre 2026
- Atelier découverte pêche au coup et à la mouche Tenka Riotord 6 septembre 2026
- Fête patronale Vogue Riotord 11 septembre 2026
- Contes musicaux et histoires jonglées Riotord 18 septembre 2026
- journées Européennes du Patrimoine: Clavas: Un trésor du patrimoine land art à Clavas Riotord 19 septembre 2026