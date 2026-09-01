UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Roiffé

Journées Européennes du Patrimoine Colombier de Foncluse Roiffé

dimanche 20 septembre 2026 · Roiffé

Journées Européennes du Patrimoine Colombier de Foncluse Roiffé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Colombier de Foncluse
Ville
86120 Roiffé
Département
Vienne
Tarif

Roiffé

Journées Européennes du Patrimoine Colombier de Foncluse

Colombier de Foncluse Roiffé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Le Haut Colombier de Foncluse situé à Roiffé vous ouvre ses portes
Marché artisanal & présence de producteurs locaux
Visite et démonstration de gaufres à l’ancienne cuites au feu de bois
Grande tombola   .

Colombier de Foncluse Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 59 37 59 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Colombier de Foncluse

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Colombier de Foncluse Roiffé a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

À voir aussi à Roiffé (Vienne)