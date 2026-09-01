Informations pratiques

Roiffé

Journées Européennes du Patrimoine Colombier de Foncluse

Colombier de Foncluse Roiffé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Haut Colombier de Foncluse situé à Roiffé vous ouvre ses portes

Marché artisanal & présence de producteurs locaux

Visite et démonstration de gaufres à l’ancienne cuites au feu de bois

Grande tombola .

Colombier de Foncluse Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 59 37 59

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English : Journées Européennes du Patrimoine Colombier de Foncluse

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Colombier de Foncluse Roiffé a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais