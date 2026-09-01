Journées Européennes du Patrimoine Colombier de Foncluse Roiffé
dimanche 20 septembre 2026 · Roiffé
Informations pratiques
Roiffé
Journées Européennes du Patrimoine Colombier de Foncluse
Colombier de Foncluse Roiffé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Haut Colombier de Foncluse situé à Roiffé vous ouvre ses portes
Marché artisanal & présence de producteurs locaux
Visite et démonstration de gaufres à l’ancienne cuites au feu de bois
Grande tombola .
Colombier de Foncluse Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 59 37 59
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English : Journées Européennes du Patrimoine Colombier de Foncluse
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Colombier de Foncluse Roiffé a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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