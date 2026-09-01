Les Inattendus des moments pas comme les autres #4 Place Jean Lemaire Roiffé
vendredi 11 septembre 2026 · Place Jean Lemaire · Roiffé
Informations pratiques
Roiffé
Les Inattendus des moments pas comme les autres #4
Place Jean Lemaire Espace Saint-Martin Roiffé Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Des moments pas comme les autres…
Samedi 12h Vernissage de l’exposition Suite Ormuz , Madlen Herrström
Ouverture de l’espace détente
14h Conférence Urbain Grandier par Michel Boussières
15h00 Ensemble Ganymed, concert église Saint-Martin
16h45 Les Inattendus de Worms, théâtre Docking Cie
17h30 Concert des Worms, SIBB espace détente
18h Conférence Du héros de roman au roman du héros par Nicole Buresi salle des Fêtes
19h Valérie Otero Quartet, concert Jazz espace détente
21h Dreadou, concert Dub scène principale
A la nuit tombée Mapping, Xavier Ameller
Dimanche 11h Ouverture de l’espace détente
14h Brother Kawa Cie Ernesto Barytoni
15h La Folia Barroca, ensemble baroque église Saint-Martin
16h45 Une demande en mariage de Tchekhov, théâtre, Cie Le chant de Circé scène principale
17h15 Brother Kawa Cie Ernesto Barytoni .
Place Jean Lemaire Espace Saint-Martin Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 23 70 desbruitsdanslacampagne@outlook.fr
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English : Les Inattendus des moments pas comme les autres #4
L’événement Les Inattendus des moments pas comme les autres #4 Roiffé a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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