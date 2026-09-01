Les Inattendus des moments pas comme les autres #4 Place Jean Lemaire Roiffé

Informations pratiques

Roiffé

Les Inattendus des moments pas comme les autres #4

Place Jean Lemaire Espace Saint-Martin Roiffé Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Des moments pas comme les autres…

Samedi 12h Vernissage de l’exposition Suite Ormuz , Madlen Herrström

Ouverture de l’espace détente

14h Conférence Urbain Grandier par Michel Boussières

15h00 Ensemble Ganymed, concert église Saint-Martin

16h45 Les Inattendus de Worms, théâtre Docking Cie

17h30 Concert des Worms, SIBB espace détente

18h Conférence Du héros de roman au roman du héros par Nicole Buresi salle des Fêtes

19h Valérie Otero Quartet, concert Jazz espace détente

21h Dreadou, concert Dub scène principale

A la nuit tombée Mapping, Xavier Ameller

Dimanche 11h Ouverture de l’espace détente

14h Brother Kawa Cie Ernesto Barytoni

15h La Folia Barroca, ensemble baroque église Saint-Martin

16h45 Une demande en mariage de Tchekhov, théâtre, Cie Le chant de Circé scène principale

17h15 Brother Kawa Cie Ernesto Barytoni .

Place Jean Lemaire Espace Saint-Martin Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 23 70 desbruitsdanslacampagne@outlook.fr

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English : Les Inattendus des moments pas comme les autres #4

L’événement Les Inattendus des moments pas comme les autres #4 Roiffé a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais