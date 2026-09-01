Les Inattendus des moments pas comme les autres #4 Activités astronomie Place Jean Lemaire Roiffé
samedi 12 septembre 2026 · Place Jean Lemaire · Roiffé
Informations pratiques
Roiffé
Les Inattendus des moments pas comme les autres #4 Activités astronomie
Place Jean Lemaire Espace Saint-Martin Roiffé Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Des moments pas comme les autres…
Préparation des activités d’astronomie au sein du Festival Les Inattendus
Conférences et démonstrations sur les deux jours soirée d’observations aux télescopes le 12 au soir
L’association a à cœur de valoriser les passionnés d’astronomie locaux donc n’hésitez pas à la contacter en urgence si vous souhaitez présenter votre passion. .
Place Jean Lemaire Espace Saint-Martin Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 23 70 desbruitsdanslacampagne@outlook.fr
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English : Les Inattendus des moments pas comme les autres #4 Activités astronomie
L’événement Les Inattendus des moments pas comme les autres #4 Activités astronomie Roiffé a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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