Vicq-sur-Breuilh

Journées européennes du Patrimoine Concert autour de l’orgue profane

1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’orgue n’a jamais été un instrument réservé aux lieux de culte. Jusqu’au 19ème siècle, on trouvait dans les châteaux et les demeures aisées des cabinets d’orgue , d’un clavier et quelques jeux. Ils servaient à jouer des danses, des arrangements de chansons à la mode. Dans les familles protestantes on chantait les psaumes en famille autour de lui. Dans les manoirs anglais, on jouait des transcriptions des concerti de Haendel…

C’est ce répertoire peu connu mais tonique et souvent virtuose que vous propose de découvrir Bruno Delforge, pendant une heure de musique au Vieux Château. Comme d’habitude, il vous présentera le contexte et l’environnement de création de ces pièces. .

1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine Concert autour de l’orgue profane

L’événement Journées européennes du Patrimoine Concert autour de l’orgue profane Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne