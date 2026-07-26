JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONCERT CHOEUR SYMPHONIQUE DE MONTPELLIER Béziers
dimanche 20 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONCERT CHOEUR SYMPHONIQUE DE MONTPELLIER
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Ce programme met en regard les œuvres de compositeurs européens du XIXe siècle, entre romantisme et post romantisme.
Ce programme met en regard les œuvres de compositeurs européens du XIXe siècle, entre romantisme et post romantisme.
Un voyage musical où spiritualité et espoir traversent les époques, pour redécouvrir un patrimoine fragile et essentiel. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONCERT CHOEUR SYMPHONIQUE DE MONTPELLIER
This program juxtaposes works by 19th-century European composers, spanning the Romantic and post-Romantic periods.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONCERT CHOEUR SYMPHONIQUE DE MONTPELLIER Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- LES ARÈNES DE BÉZIERS Béziers 31 juillet 2026
- VENTE EXCEPTIONNELLE DE TABLEAUX D’ARTISTES Béziers 31 juillet 2026
- CONCERT KLASSIK OPÉRACONTÉ LES NOCES DE FIGARO Béziers 2 août 2026
- LE LINCEUL DE TURIN Béziers 5 août 2026
- CERCLE DE CHANTS SACRÉS DU MONDE Béziers 7 août 2026