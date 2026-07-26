Informations pratiques

Béziers

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONCERT CHOEUR SYMPHONIQUE DE MONTPELLIER

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Ce programme met en regard les œuvres de compositeurs européens du XIXe siècle, entre romantisme et post romantisme.

Ce programme met en regard les œuvres de compositeurs européens du XIXe siècle, entre romantisme et post romantisme.

Un voyage musical où spiritualité et espoir traversent les époques, pour redécouvrir un patrimoine fragile et essentiel. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONCERT CHOEUR SYMPHONIQUE DE MONTPELLIER

This program juxtaposes works by 19th-century European composers, spanning the Romantic and post-Romantic periods.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONCERT CHOEUR SYMPHONIQUE DE MONTPELLIER Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN