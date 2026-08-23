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Journées Européennes du Patrimoine | Conférence De Mlle Desha à Mme Desha Place de la Petite Mission Bergerac

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Petite Mission · Bergerac

Journées Européennes du Patrimoine | Conférence De Mlle Desha à Mme Desha Place de la Petite Mission Bergerac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Place de la Petite Mission
Adresse
Amphithéâtre Dordonha
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Bergerac

Journées Européennes du Patrimoine | Conférence De Mlle Desha à Mme Desha

Place de la Petite Mission Amphithéâtre Dordonha Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Desha Podgorsek est née en Slovénie en 1899. Sous le nom de Mlle Desha, elle forme en Myrio un couple de danse très célèbre durant les années 1920 et 1930 à New York.
A la fin de sa carrière professionnelle, Desha s’installe en Dordogne et crée en 1949 à Bergerac une école de danse qui a fortement marqué la vie locale jusqu’à sa mort en 1980. Pour ses élèves, elle était Mme Desha.

Gratuit et sans réservation   .

Place de la Petite Mission Amphithéâtre Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Conférence De Mlle Desha à Mme Desha

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Conférence De Mlle Desha à Mme Desha Bergerac a été mis à jour le 2026-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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