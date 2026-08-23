Journées Européennes du Patrimoine | Conférence Souffle coupé , souffle recomposé: quand l’art et le tabac se répondent Place de la Petite Mission Bergerac
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Petite Mission · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Journées Européennes du Patrimoine | Conférence Souffle coupé , souffle recomposé: quand l’art et le tabac se répondent
Place de la Petite Mission Amphithéâtre Dordonha Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Conférence autour de l’exposition Paul Deville: Cloper-Coller .
Par Geneviève Guetemme, maïtresse de conférence en Arts plastiques, Université d’Orléans et Laboratoire Remelice.
Gratuit et sans réservation .
Place de la Petite Mission Amphithéâtre Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13
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English : Journées Européennes du Patrimoine | Conférence Souffle coupé , souffle recomposé: quand l’art et le tabac se répondent
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Conférence Souffle coupé , souffle recomposé: quand l’art et le tabac se répondent Bergerac a été mis à jour le 2026-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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