Journées Européennes du Patrimoine Congrégation des soeurs COMMUNAUTÉ DES FILLES DE LA CHARITÉ Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Congrégation des soeurs

COMMUNAUTÉ DES FILLES DE LA CHARITÉ 2 rue Rose Giet Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine à la Communauté des Filles de la Charité du Sacré Coeur de Jésus à La Salle-de-Vihiers

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Découvrez le patrimoine religieux en visite libre ou guidée, et admirez une exposition d’une quinzaine de voitures anciennes. Le parc s’animera avec l’orchestre Gavroche et Bretelle , des sculptures sur ballons pour les enfants et de charmantes balades en calèche autour de la bâtisse. Pour vous détendre, une buvette et des crêpes seront proposées avec des tables et chaises à disposition. .

COMMUNAUTÉ DES FILLES DE LA CHARITÉ 2 rue Rose Giet Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 12 40

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English :

European Heritage Days at the Community of the Daughters of Charity of the Sacred Heart of Jesus in La Salle-de-Vihiers

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Congrégation des soeurs Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges