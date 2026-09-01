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Journées européennes du patrimoine Cour de l’ancienne mairie Lectures théâtralisées Cour de l’ancienne mairie La Chapelle-Longueville

samedi 19 septembre 2026 · Cour de l'ancienne mairie · La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Cour de l'ancienne mairie
Adresse
59 rue du puits
Ville
27950 La Chapelle-Longueville
Département
Eure
Tarif

La Chapelle-Longueville

Journées européennes du patrimoine Cour de l’ancienne mairie Lectures théâtralisées

Cour de l’ancienne mairie 59 rue du puits La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Lectures théâtralisées à la cour de l’ancienne mairie écouter, imaginer et voir autrement…
Durée 1h

Informations pratiques
– Horaire à 19h
– Tarif Gratuit   .

Cour de l’ancienne mairie 59 rue du puits La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 2 32 52 22 17 

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English : Journées européennes du patrimoine Cour de l’ancienne mairie Lectures théâtralisées

L’événement Journées européennes du patrimoine Cour de l’ancienne mairie Lectures théâtralisées La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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