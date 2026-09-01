Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée du clocher Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

La Chapelle-Longueville

Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée du clocher

Saint-Pierre-d’Autils 59 rue du puits La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Ce monument du 12e siècle illustre le gothique primitif et offre un accès à son clocher. Malgré la destruction de l’édifice originel, des chapiteaux et colonnes subsistent dans le préau. La nef dispose de lancettes, d’une fenêtre à meneaux, de vitraux du 16e siècle et de cinq créations signées Philippe Tisserand datant de 1991.

Informations pratiques

– Horaire de 10h à 17h

– Tarif Gratuit .

Saint-Pierre-d’Autils 59 rue du puits La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 2 32 52 22 17

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English : Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée du clocher

L’événement Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée du clocher La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération