Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée du clocher Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Pierre-d'Autils · La Chapelle-Longueville
Informations pratiques
La Chapelle-Longueville
Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée du clocher
Saint-Pierre-d’Autils 59 rue du puits La Chapelle-Longueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Ce monument du 12e siècle illustre le gothique primitif et offre un accès à son clocher. Malgré la destruction de l’édifice originel, des chapiteaux et colonnes subsistent dans le préau. La nef dispose de lancettes, d’une fenêtre à meneaux, de vitraux du 16e siècle et de cinq créations signées Philippe Tisserand datant de 1991.
Informations pratiques
– Horaire de 10h à 17h
– Tarif Gratuit .
Saint-Pierre-d’Autils 59 rue du puits La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 2 32 52 22 17
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English : Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée du clocher
L’événement Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée du clocher La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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