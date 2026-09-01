Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée nocturne Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Pierre-d'Autils · La Chapelle-Longueville
Informations pratiques
La Chapelle-Longueville
Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée nocturne
Saint-Pierre-d’Autils 59 rue du puits La Chapelle-Longueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée nocturne à la lampe de poche au départ de l’église Saint-Pierre
Visite guidée sur les sites du village église, cours de l’ancienne Mairie, école et ancien chai pour voir sous un autre angle, découvrir et mettre en valeur des détails insolites du patrimoine.
Informations pratiques
– Horaire de 15h à 16h30
– Durée 1h30
– 8 personnes maximum
– Sur réservation
– Tarif Gratuit .
Saint-Pierre-d’Autils 59 rue du puits La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 2 32 52 22 17
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English : Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée nocturne
L’événement Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée nocturne La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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