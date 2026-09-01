Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée nocturne Saint-Pierre-d’Autils La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

La Chapelle-Longueville

Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée nocturne

Saint-Pierre-d’Autils 59 rue du puits La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée nocturne à la lampe de poche au départ de l’église Saint-Pierre

Visite guidée sur les sites du village église, cours de l’ancienne Mairie, école et ancien chai pour voir sous un autre angle, découvrir et mettre en valeur des détails insolites du patrimoine.

Informations pratiques

– Horaire de 15h à 16h30

– Durée 1h30

– 8 personnes maximum

– Sur réservation

– Tarif Gratuit .

Saint-Pierre-d’Autils 59 rue du puits La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie +33 2 32 52 22 17

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English : Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée nocturne

L’événement Journées européennes du patrimoine Église Saint-Pierre Visite guidée nocturne La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération