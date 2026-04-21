Journées Européennes du Patrimoine • Cusset Cusset
Journées Européennes du Patrimoine • Cusset Cusset samedi 19 septembre 2026.
Cusset
Journées Européennes du Patrimoine • Cusset
Coeur de Ville Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Cusset vous convie à plonger au coeur de son histoire et à (re)découvrir la richesse de son héritage.
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Coeur de Ville Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
On the occasion of the European Heritage Days, the town of Cusset invites you to plunge into the heart of its history and (re)discover its rich heritage.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine • Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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