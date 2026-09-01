Journées Européennes du Patrimoine | De bon matin Conférence chantée autour de la musique traditionnelle du Périgord Place de la Petite Mission Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Journées Européennes du Patrimoine | De bon matin Conférence chantée autour de la musique traditionnelle du Périgord

Place de la Petite Mission Amphithéâtre Dordonha Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

De bon matin Conférence chantée autour de la musique traditionnelle du Périgord par la Compagnie au Pas du Boeuf.

Sylvain Roux, flûtiste, transmet au public le fruit d’u précieux travail de collectage débuté à la fin du 19ème siècle par deux abbés-musiciens et repris 100 ans plus tard par des passionnés de culture occitane.

A l’initiative du musicien Sylvain Roux, Novelum et Lo Bornat publient enfin ce magnifique trésor du patrimoine musical de la Dordogne.

Le résultat est un récit, ponctué de chant et accompagné au fifre, qui fait vivre le patrimoine oral.

Gratuit et sans réservation .

Place de la Petite Mission Amphithéâtre Dordonha Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13

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English : Journées Européennes du Patrimoine | De bon matin Conférence chantée autour de la musique traditionnelle du Périgord

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | De bon matin Conférence chantée autour de la musique traditionnelle du Périgord Bergerac a été mis à jour le 2026-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides