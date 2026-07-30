Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la ruche Sèvremiel Sèvremiel (GAEC LANDREAU) Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la ruche Sèvremiel

Sèvremiel (GAEC LANDREAU) Chemin du Bordage Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine à Sevremiel à Saint-Macaire-en-Mauges !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Partez pendant 2 heures, accompagnés d’un apiculteur, à la découverte d’une exploitation apicole au cœur des Mauges. Apprenez tous les secrets de la fabrication du miel de l’abeille au pot ! .

Sèvremiel (GAEC LANDREAU) Chemin du Bordage Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 38 26 78 olivierhenry49@wanadoo.fr

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English :

European Heritage Days in Sevremiel and Saint-Macaire-en-Mauges!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la ruche Sèvremiel Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges