Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la ruche Sèvremiel Sèvremiel (GAEC LANDREAU) Sèvremoine
samedi 19 septembre 2026 · Sèvremiel (GAEC LANDREAU) · Sèvremoine
Informations pratiques
Sèvremoine
Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la ruche Sèvremiel
Sèvremiel (GAEC LANDREAU) Chemin du Bordage Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine à Sevremiel à Saint-Macaire-en-Mauges !
Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Partez pendant 2 heures, accompagnés d’un apiculteur, à la découverte d’une exploitation apicole au cœur des Mauges. Apprenez tous les secrets de la fabrication du miel de l’abeille au pot ! .
Sèvremiel (GAEC LANDREAU) Chemin du Bordage Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 38 26 78 olivierhenry49@wanadoo.fr
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English :
European Heritage Days in Sevremiel and Saint-Macaire-en-Mauges!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la ruche Sèvremiel Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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