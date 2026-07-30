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AGENDA · Sèvremoine

Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la ruche Sèvremiel Sèvremiel (GAEC LANDREAU) Sèvremoine

samedi 19 septembre 2026 · Sèvremiel (GAEC LANDREAU) · Sèvremoine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Sèvremiel (GAEC LANDREAU)
Adresse
Chemin du Bordage
Ville
49450 Sèvremoine
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Sèvremoine

Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la ruche Sèvremiel

Sèvremiel (GAEC LANDREAU) Chemin du Bordage Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine à Sevremiel à Saint-Macaire-en-Mauges !
Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Partez pendant 2 heures, accompagnés d’un apiculteur, à la découverte d’une exploitation apicole au cœur des Mauges. Apprenez tous les secrets de la fabrication du miel de l’abeille au pot !   .

Sèvremiel (GAEC LANDREAU) Chemin du Bordage Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 38 26 78  olivierhenry49@wanadoo.fr

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English :

European Heritage Days in Sevremiel and Saint-Macaire-en-Mauges!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la ruche Sèvremiel Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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