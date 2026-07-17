Journées Européennes du Patrimoine – Découvrez la magie du sténopé aux Beaux-arts !, École des Beaux-arts de Versailles, Versailles
samedi 19 septembre 2026 · École des Beaux-arts de Versailles · Versailles
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine – Découvrez la magie du sténopé aux Beaux-arts ! 19 et 20 septembre École des Beaux-arts de Versailles Yvelines
Sur réservation obligatoire – Pour réserver votre créneau, contactez-nous à partir du 1er septembre et avant le 11 septembre au : 01.30.97.28.69 ou à beaux.arts@versailles.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le sténopé est une technique qui permet de capturer la lumière et de créer des images à l’aide d’une simple boîte noire.
Voici toutes les informations pratiques pour participer :
Public : Ateliers ouverts à tous.
Chaque séance est limitée à 4 personnes.
École des Beaux-arts de Versailles 11, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 70 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/ecole-des-beaux-arts/ https://www.facebook.com/GaleriedesBeauxArtsDeVersailles/ [{« type »: « email », « value »: « beaux-arts@versailles.fr »}] L’école des beaux-arts de Versailles, située au 11, rue Saint-Simon à Versailles, est une école d’art française municipale fondée en 1795.
Découverte des origines de la photographie grâce à nos ateliers de sténopé !
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