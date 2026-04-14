Journées européennes du patrimoine : découvrez les graines d’aventurières ! (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette

Journées européennes du patrimoine : découvrez les graines d’aventurières ! (43) Dimanche 20 septembre, 14h30 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire

Gratuit dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Chavaniac-Lafayette (43)

20 septembre 2026 / 14h30 – 17h

En fin d’été, les fleurs se font plus rares et se voient remplacées par des fruits chargés de précieuses graines ! Avant l’année suivante, il faut que celles-ci prennent leur indépendance et quittent rapidement le giron de la plante-mère. Et en la matière, les plantes font preuve d’une extraordinaire inventivité ! Poilues, griffues, épineuses, volatiles, gluantes… les graines proposent mille et un secrets pour se disperser et assurer leur germination… Cet atelier sera l’occasion d’observer leur génie et de découvrir les missions menées par le Conservatoire botanique pour assurer la conservation des semences de plantes rares et menacées.

Animation réalisée dans les jardins du Conservatoire et en salle.