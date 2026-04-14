Journées européennes du patrimoine : découvrez les graines d’aventurières ! (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette
Journées européennes du patrimoine : découvrez les graines d’aventurières ! (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette dimanche 20 septembre 2026.
Journées européennes du patrimoine : découvrez les graines d’aventurières ! (43) Dimanche 20 septembre, 14h30 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire
Gratuit dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Chavaniac-Lafayette (43)
20 septembre 2026 / 14h30 – 17h
En fin d’été, les fleurs se font plus rares et se voient remplacées par des fruits chargés de précieuses graines ! Avant l’année suivante, il faut que celles-ci prennent leur indépendance et quittent rapidement le giron de la plante-mère. Et en la matière, les plantes font preuve d’une extraordinaire inventivité ! Poilues, griffues, épineuses, volatiles, gluantes… les graines proposent mille et un secrets pour se disperser et assurer leur germination… Cet atelier sera l’occasion d’observer leur génie et de découvrir les missions menées par le Conservatoire botanique pour assurer la conservation des semences de plantes rares et menacées.
Animation réalisée dans les jardins du Conservatoire et en salle.
Tout public
Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central. Tarifs : Gratuit RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 19/09 sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles… Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda CBNMC
Les jardins sont ouverts toute l’année, en accès libre et gratuit ! De nombreuses animations et visites guidées sont également organisées. Les jardins sont accessibles gratuitement en visite libre,
du 1er avril au 31 octobre, de 9h00 à 17h00.
Venez collecter, observer et vous émerveiller devant les graines des plantes sauvages du Massif central !
À voir aussi à Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire)
Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central.
Tarifs : Gratuit
RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 19/09 sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda
Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles…
Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda
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