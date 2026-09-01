Journées Européennes du Patrimoine Lieu-dit Pontcharrost Donzy

Informations pratiques

Donzy

Journées Européennes du Patrimoine

Lieu-dit Pontcharrost Ferme de Pontcharrost Donzy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Domaine de Pontcharrost vous ouvre ses portes le samedi 19 septembre, pour une journée pas tout à fait comme les autres…

Dès 16h, partez à l’aventure !

Un trésor aurait disparu quelque part à Pontcharrost… Saurez-vous le retrouver ? Entre énigmes, indices et découvertes, constituez votre équipe de 6 à 7 personnes et lancez-vous sur les traces du trésor perdu de Pontcharrost !

8€ adulte 5€ de 12 à 17 ans Gratuit -12 ans.

Arrivée conseillée 15 minutes avant.

Puis, changement d’ambiance à la tombée du jour…

À 20h30, place au théâtre et surtout à l’improvisation !

Les Toxinelles Cie d’improvisation de Nevers prennent possession de Pontcharrost pour une représentation où les rires, les surprises et l’imprévu seront forcément au rendez-vous !

5€ par personne.

Buvette sur place, Food truck Le Couteau et La Grâce .

Vous pouvez participer à la chasse aux trésors, venir uniquement pour la soirée théâtre… ou mieux encore, profiter de toute la journée avec nous ! Réservation obligatoire ! .

Lieu-dit Pontcharrost Ferme de Pontcharrost Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 77 09 70

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Donzy a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Bourgogne Coeur de Loire