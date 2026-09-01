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AGENDA · Donzy

Journées Européennes du Patrimoine Lieu-dit Pontcharrost Donzy

samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit Pontcharrost · Donzy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Lieu-dit Pontcharrost
Adresse
Ferme de Pontcharrost
Ville
58220 Donzy
Département
Nièvre
Tarif
5 5 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Donzy

Journées Européennes du Patrimoine

Lieu-dit Pontcharrost Ferme de Pontcharrost Donzy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Domaine de Pontcharrost vous ouvre ses portes le samedi 19 septembre, pour une journée pas tout à fait comme les autres…
Dès 16h, partez à l’aventure !
Un trésor aurait disparu quelque part à Pontcharrost… Saurez-vous le retrouver ? Entre énigmes, indices et découvertes, constituez votre équipe de 6 à 7 personnes et lancez-vous sur les traces du trésor perdu de Pontcharrost !
8€ adulte 5€ de 12 à 17 ans Gratuit -12 ans.
Arrivée conseillée 15 minutes avant.

Puis, changement d’ambiance à la tombée du jour…
À 20h30, place au théâtre et surtout à l’improvisation !
Les Toxinelles Cie d’improvisation de Nevers prennent possession de Pontcharrost pour une représentation où les rires, les surprises et l’imprévu seront forcément au rendez-vous !
5€ par personne.

Buvette sur place, Food truck Le Couteau et La Grâce .

Vous pouvez participer à la chasse aux trésors, venir uniquement pour la soirée théâtre… ou mieux encore, profiter de toute la journée avec nous ! Réservation obligatoire !   .

Lieu-dit Pontcharrost Ferme de Pontcharrost Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 77 09 70 

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Donzy a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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