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AGENDA · Donzy

Loto des écoles Salle des fêtes Donzy

dimanche 20 septembre 2026 · Salle des fêtes · Donzy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place Gambetta
Ville
58220 Donzy
Département
Nièvre
Tarif

Donzy

Loto des écoles

Salle des fêtes Place Gambetta Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Tentez de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par les écoles de Donzy. Rendez-vous à 14h, à la salle des fêtes. Ouverture des portes pour vente des cartes à partir de 12h30. Réservation conseillée.   .

Salle des fêtes Place Gambetta Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 78 54 13  parentsdelevesdonzy@gmail.com

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English : Loto des écoles

L’événement Loto des écoles Donzy a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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