Loto des écoles Salle des fêtes Donzy

Informations pratiques

Donzy

Loto des écoles

Salle des fêtes Place Gambetta Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Tentez de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par les écoles de Donzy. Rendez-vous à 14h, à la salle des fêtes. Ouverture des portes pour vente des cartes à partir de 12h30. Réservation conseillée. .

Salle des fêtes Place Gambetta Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 78 54 13 parentsdelevesdonzy@gmail.com

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English : Loto des écoles

L’événement Loto des écoles Donzy a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Bourgogne Coeur de Loire