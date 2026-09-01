Loto des écoles Salle des fêtes Donzy
dimanche 20 septembre 2026 · Salle des fêtes · Donzy
Informations pratiques
Donzy
Loto des écoles
Salle des fêtes Place Gambetta Donzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Tentez de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par les écoles de Donzy. Rendez-vous à 14h, à la salle des fêtes. Ouverture des portes pour vente des cartes à partir de 12h30. Réservation conseillée. .
Salle des fêtes Place Gambetta Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 78 54 13 parentsdelevesdonzy@gmail.com
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English : Loto des écoles
L’événement Loto des écoles Donzy a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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