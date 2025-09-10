Journées Européennes du Patrimoine en Côte-d’Or Dijon

Journées Européennes du Patrimoine en Côte-d’Or

La 42ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine en Côte-d’Or aura lieu les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 sur les thèmes Patrimoine architectural

Les Journées européennes du patrimoine en Côte-d’Or sont un rendez-vous annuel qui célèbre le riche patrimoine culturel et historique de la région. Durant ces deux jours, les portes de châteaux, églises, musées et autres lieux emblématiques s’ouvrent aux visiteurs, offrant l’opportunité de découvrir l’histoire et la beauté architecturale de la Côte-d’Or. Les amateurs de vin peuvent également explorer les vignobles de renommée mondiale de la région et déguster ses précieux nectars.

Cet événement ne se limite pas à l’histoire, il met également en avant la culture contemporaine avec des expositions artistiques et des performances culturelles. Les familles ne sont pas en reste, avec des activités adaptées aux plus jeunes.

Retrouvez toute la programmation dijonnaise des Journées européennes du patrimoine dans la brochure téléchargeable sur le site journeesdupatrimoine.fr.

INFORMATION IMPORTANTE:

La Synagogue de DIJON sera bien fermée le dimanche 21/09 lors des JEP (mais ouverte le samedi 20/09) . .

