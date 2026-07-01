Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 19 et 20 septembre Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Des médiations et des défis : le MADD met à l’honneur les espaces de l’ancienne prison, des graffitis des prisonniers au design de Pauline Deltour. JEPM musée

Jean Leblanc