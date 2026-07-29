Journées Européennes du Patrimoine Exposition à l’église romane Notre-Dame Eglise Notre Dame Chemillé-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre Dame · Chemillé-en-Anjou
Informations pratiques
Chemillé-en-Anjou
Journées Européennes du Patrimoine Exposition à l’église romane Notre-Dame
Eglise Notre Dame CHEMILLE Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Les Journées Européennes du Patrimoine à l’église Notre-Dame à Chemillé !
Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Partez à la découverte de l’église romane Notre-Dame et de ses peintures classées du XIIe siècle en visite libre. Ne manquez pas les derniers jours de l’exposition L’Épreuve et la lumière d’Antoine Culcasis. L’artiste plasticien vous invite à admirer 45 de ses œuvres, entre bronzes et peintures monumentales, qui habitent cet édifice historique édifié entre le XIe et le XVIe siècle. .
Eglise Notre Dame CHEMILLE Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 64 83 50 20 assopatrimoine.chemillois@gmail.com
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English :
European Heritage Days at the Notre-Dame Church in Chemillé!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition à l’église romane Notre-Dame Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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