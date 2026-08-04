Journées Européennes du Patrimoine Exposition Contenir l’ouragan à l’Abbaye de Saint-Florent-Vieil Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine Exposition Contenir l’ouragan à l’Abbaye de Saint-Florent-Vieil

Saint-Florent-le-Vieil Micro-Folie de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Visite libre de l’exposition. Découvrez l’univers singulier de Daniel Van de Velde. Ses créations s’établissent comme un territoire où le monde extérieur et l’inconscient se rencontrent, visant à maintenir le sentiment d’être un organisme vivant.

Tout public GRATUIT .

Saint-Florent-le-Vieil Micro-Folie de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@mauges-sur-loire.fr

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English :

European Heritage Days at Saint-Florent-le-Vieil Abbey!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition Contenir l’ouragan à l’Abbaye de Saint-Florent-Vieil Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges