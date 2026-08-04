Journées Européennes du Patrimoine Exposition Contenir l’ouragan à l’Abbaye de Saint-Florent-Vieil Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Florent-le-Vieil · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Journées Européennes du Patrimoine Exposition Contenir l’ouragan à l’Abbaye de Saint-Florent-Vieil
Saint-Florent-le-Vieil Micro-Folie de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Les Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil !
Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Visite libre de l’exposition. Découvrez l’univers singulier de Daniel Van de Velde. Ses créations s’établissent comme un territoire où le monde extérieur et l’inconscient se rencontrent, visant à maintenir le sentiment d’être un organisme vivant.
Tout public GRATUIT .
Saint-Florent-le-Vieil Micro-Folie de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire culture@mauges-sur-loire.fr
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English :
European Heritage Days at Saint-Florent-le-Vieil Abbey!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition Contenir l’ouragan à l’Abbaye de Saint-Florent-Vieil Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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