Journées européennes du patrimoine Exposition Destinations Le Corbusier. Promenades architecturales Firminy
samedi 19 septembre 2026 · Firminy
Informations pratiques
Firminy
Journées européennes du patrimoine Exposition Destinations Le Corbusier. Promenades architecturales
Rue de la Font de Loup Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez 26 édifices de Le Corbusier à travers des photographies de détails architecturaux. Une invitation au voyage, de Marseille à La Suisse en passant par le Japon et par Firminy.
Proposée par l’association des habitants de l’Unité d’Habitation
.
Rue de la Font de Loup Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes assohabcorbufirminy@gmail.com
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English :
Discover 26 buildings by Le Corbusier through photographs of architectural details. An invitation to travel, from Marseille to Switzerland, via Japan and Firminy.
Presented by the Unit d’Habitation Residents’ Association
L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition Destinations Le Corbusier. Promenades architecturales Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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