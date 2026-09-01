Journées européennes du patrimoine Exposition Firminy, c’était mieux avant ? Flashback Rue Saint-Just-Malmont Firminy

Informations pratiques

Firminy

Journées européennes du patrimoine Exposition Firminy, c’était mieux avant ? Flashback

Rue Saint-Just-Malmont Maison de la Culture Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans la vie des Appelous et Appelouses à travers des photographies et des documents inédits. Exhumez le passée, le temps d’un parcours contemplatif et d’une immersion évocatrice du quotidien et de l’extraordinaire à Firminy.

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Rue Saint-Just-Malmont Maison de la Culture Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com

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English :

Immerse yourself in the lives of the Appelous and Appelouses through photographs and previously unpublished documents. Rediscover the past on a contemplative journey that offers an evocative immersion into both the everyday and the extraordinary in Firminy.

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition Firminy, c’était mieux avant ? Flashback Firminy a été mis à jour le 2026-09-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès