JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITION HISTOIRE, PAYSAGES ET TERRITOIRES DU CANAL DU MIDI Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITION HISTOIRE, PAYSAGES ET TERRITOIRES DU CANAL DU MIDI
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À travers cette exposition conçue par Voies Navigables de France, découvrez l’histoire du canal du Midi, son impact sur les territoires et les paysages, ses usages au fil du temps et les enjeux de sa préservation aujourd’hui.
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9h–12h/14h–17h
Espace Di Rosa
Gratuit, entrée libre .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32
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English :
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITION HISTOIRE, PAYSAGES ET TERRITOIRES DU CANAL DU MIDI Béziers a été mis à jour le 2026-07-23 par 34 SCENE DE BAYSSAN
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