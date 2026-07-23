Informations pratiques

Béziers

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITION HISTOIRE, PAYSAGES ET TERRITOIRES DU CANAL DU MIDI

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À travers cette exposition conçue par Voies Navigables de France, découvrez l’histoire du canal du Midi, son impact sur les territoires et les paysages, ses usages au fil du temps et les enjeux de sa préservation aujourd’hui.

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9h–12h/14h–17h

Espace Di Rosa

Gratuit, entrée libre .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

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English :

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITION HISTOIRE, PAYSAGES ET TERRITOIRES DU CANAL DU MIDI Béziers a été mis à jour le 2026-07-23 par 34 SCENE DE BAYSSAN