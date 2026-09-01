Journées européennes du patrimoine Exposition SOLAIRE, une odyssée sensible Rue des noyers Firminy
samedi 19 septembre 2026 · Rue des noyers · Firminy
Informations pratiques
Firminy
Journées européennes du patrimoine Exposition SOLAIRE, une odyssée sensible
Rue des noyers Eglise Saint-Pierre Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion du double anniversaire du Site Le Corbusier à Firminy, Döppel Studio présente SOLAIRE, une odyssée sensible, une expérience immersive qui explore les interactions entre lumière, architecture et perception sensorielle.
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Rue des noyers Eglise Saint-Pierre Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com
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English :
To mark the double anniversary of the Site Le Corbusier in Firminy, Döppel Studio presents SOLAIRE, a sensitive odyssey, an immersive experience exploring the interactions between light, architecture and sensory perception.
L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition SOLAIRE, une odyssée sensible Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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