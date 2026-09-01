Journées européennes du patrimoine Exposition SOLAIRE, une odyssée sensible Rue des noyers Firminy

Informations pratiques

Firminy

Journées européennes du patrimoine Exposition SOLAIRE, une odyssée sensible

Rue des noyers Eglise Saint-Pierre Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion du double anniversaire du Site Le Corbusier à Firminy, Döppel Studio présente SOLAIRE, une odyssée sensible, une expérience immersive qui explore les interactions entre lumière, architecture et perception sensorielle.

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Rue des noyers Eglise Saint-Pierre Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com

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English :

To mark the double anniversary of the Site Le Corbusier in Firminy, Döppel Studio presents SOLAIRE, a sensitive odyssey, an immersive experience exploring the interactions between light, architecture and sensory perception.

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition SOLAIRE, une odyssée sensible Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès