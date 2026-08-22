Journées européennes du Patrimoine: Exposition temporaire Devoir de réserve Place de la Halle au blé Bourdeilles

Informations pratiques

Bourdeilles

Journées européennes du Patrimoine: Exposition temporaire Devoir de réserve

Place de la Halle au blé Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Bourdeilles ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves à travers l’exposition Devoir de réserve .

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Bourdeilles ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves à travers l’exposition Devoir de réserve .

Cette présentation met en lumière un ensemble d’œuvres issues de la collection Santierd-Bulteau, habituellement conservées à l’abri des regards.

Les réserves constituent la mémoire discrète des musées et des collections patrimoniales. Elles abritent des œuvres qui, pour des raisons de conservation, d’espace ou de rotation des accrochages, demeurent le plus souvent invisibles au public.

Cette exposition offre ainsi une occasion rare de découvrir ces pièces préservées dans l’ombre, mais essentielles à la richesse et à la compréhension de la collection. .

Place de la Halle au blé Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36

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English : Journées européennes du Patrimoine: Exposition temporaire Devoir de réserve

%C0 To mark European Heritage Days, the Château de Bourdeilles is opening the doors to its storage areas for a special exhibition titled “Devoir de réserve.”

L’événement Journées européennes du Patrimoine: Exposition temporaire Devoir de réserve Bourdeilles a été mis à jour le 2026-08-22 par Val de Dronne