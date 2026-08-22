Informations pratiques

Bourdeilles

Journées européennes du Patrimoine: visite théâtralisée avec spectacle de feu

Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À la tombée de la nuit, découvrez Bourdeilles autrement lors d’une visite théâtralisée suivie d’une soirée autour du feu, proposée avec l’association Labora Ognya.

Ouverture des portes à 20h30. Début de l’animation à 20h45. Tarif préférentiel.

À la tombée de la nuit, découvrez Bourdeilles autrement lors d’une visite théâtralisée suivie d’une soirée autour du feu, proposée avec l’association Labora Ognya.

Ouverture des portes à 20h30. Début de l’animation à 20h45. Tarif préférentiel. .

Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36

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English : Journées européennes du Patrimoine: visite théâtralisée avec spectacle de feu

%C0As night falls, discover Bourdeilles in a whole new light during a theatrical tour followed by an evening gathered around the fire, organized in partnership with the Labora Ognya association.

Doors open at 8:30 p.m. The event begins at 8:45 p.m. Special admission rate.

L’événement Journées européennes du Patrimoine: visite théâtralisée avec spectacle de feu Bourdeilles a été mis à jour le 2026-08-22 par Val de Dronne