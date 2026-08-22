Journées européennes du Patrimoine: visite théâtralisée avec spectacle de feu Bourdeilles
samedi 19 septembre 2026 · Bourdeilles
Informations pratiques
Bourdeilles
Journées européennes du Patrimoine: visite théâtralisée avec spectacle de feu
Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 21:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À la tombée de la nuit, découvrez Bourdeilles autrement lors d’une visite théâtralisée suivie d’une soirée autour du feu, proposée avec l’association Labora Ognya.
Ouverture des portes à 20h30. Début de l’animation à 20h45. Tarif préférentiel.
À la tombée de la nuit, découvrez Bourdeilles autrement lors d’une visite théâtralisée suivie d’une soirée autour du feu, proposée avec l’association Labora Ognya.
Ouverture des portes à 20h30. Début de l’animation à 20h45. Tarif préférentiel. .
Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36
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English : Journées européennes du Patrimoine: visite théâtralisée avec spectacle de feu
%C0As night falls, discover Bourdeilles in a whole new light during a theatrical tour followed by an evening gathered around the fire, organized in partnership with the Labora Ognya association.
Doors open at 8:30 p.m. The event begins at 8:45 p.m. Special admission rate.
L’événement Journées européennes du Patrimoine: visite théâtralisée avec spectacle de feu Bourdeilles a été mis à jour le 2026-08-22 par Val de Dronne
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