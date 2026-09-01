Journées européennes du patrimoine Exposition Vingt fois Le Corbusier à Firminy Firminy
samedi 19 septembre 2026 · Firminy
Informations pratiques
Firminy
Journées européennes du patrimoine Exposition Vingt fois Le Corbusier à Firminy
Maison de la Culture Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les déambulations visuelles de 20 photographes, réunis en workshop en automne-hiver 2025-26. Exposition d’une centaine de photographies.
Proposé par l’Association Photographies Rencontres.
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Maison de la Culture Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com
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English :
The visual explorations of 20 photographers, brought together for a workshop in the fall and winter of 2025–26. An exhibition featuring about 100 photographs.
Presented by the Association Photographies Rencontres.
L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition Vingt fois Le Corbusier à Firminy Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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