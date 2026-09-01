Informations pratiques

Firminy

Journées européennes du patrimoine Exposition Vingt fois Le Corbusier à Firminy

Maison de la Culture Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les déambulations visuelles de 20 photographes, réunis en workshop en automne-hiver 2025-26. Exposition d’une centaine de photographies.

Proposé par l’Association Photographies Rencontres.

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Maison de la Culture Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com

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English :

The visual explorations of 20 photographers, brought together for a workshop in the fall and winter of 2025–26. An exhibition featuring about 100 photographs.

Presented by the Association Photographies Rencontres.

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition Vingt fois Le Corbusier à Firminy Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès