Journées Européennes du Patrimoine Film et Conférence sur les vikings à la Micro-Folie Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine Film et Conférence sur les vikings à la Micro-Folie

Saint-Florent-le-Vieil Micro-Folie de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine à la Micro-Folie à Saint-Florent-le-Vieil !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

14h30 16h15 Projection du film documentaire ́ ́ , réalisé par Rémi Ramecourt et en présence de l’équipe.

L’année dernière, une troupe de reconstitution vikings a descendu la Loire et s’est arrêtée quelques jours sur l’île batailleuse. Au-delà de montrer sa passion et son travail de restitution remarquable, l’équipage avait un autre but la réalisation d’un film documentaire sur la navigation en Loire et en drakkar* en conditions d’époque. Laissez-vous embarquer dans une descente de Loire pas comme les autres !

* Malgré sa consonance scandinave, le mot drakkar est une invention française du 19e siècle. C’est un néologisme qui décrit l’ensemble des bateaux vikings.

16h15 17h30 Conférence de Yann Le Jeune un camp viking au cœur de la Loire (suite)

Le géoarchéologue Yann Le Jeune revient afin de présenter les recherches menées en 2026. Cet hiver, une étude stratigraphique a révélé des traces et permis de mieux comprendre le lien entre l’histoire environnementale de la Loire et l’éventuelle installation des vikings… alors fouilles ou pas fouilles ? Rendez-vous le samedi 20 septembre pour le découvrir ! .

Saint-Florent-le-Vieil Micro-Folie de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 46 36 microfolie@mauges-sur-loire.fr

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English :

European Heritage Days at the Micro-Folie in Saint-Florent-le-Vieil!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Film et Conférence sur les vikings à la Micro-Folie Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges