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Journées Européennes du Patrimoine Histoires du monde à voix haute lectures jeunesse multilingues FRAC Poitou-Charentes Angoulême

samedi 19 septembre 2026 · FRAC Poitou-Charentes · Angoulême

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
FRAC Poitou-Charentes
Adresse
63 Boulevard Besson Bey
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Histoires du monde à voix haute lectures jeunesse multilingues

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

En écho à l’exposition Croissant Indigérible , le Frac propose une journée consacrée à d’autres manières d’habiter et de transmettre les mémoires en accueillant un temps de lecture à destination des enfants et de leurs proches
  .

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01  contact@fracpoitoucharentes.fr

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English :

In conjunction with the exhibition *Croissant Indig%E9rible*, the Frac is hosting a daydedicated to other ways of living and passing on memories by hosting a storytime for children and their families

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Histoires du monde à voix haute lectures jeunesse multilingues Angoulême a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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