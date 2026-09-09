Journées Européennes du Patrimoine Histoires du monde à voix haute lectures jeunesse multilingues FRAC Poitou-Charentes Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Histoires du monde à voix haute lectures jeunesse multilingues

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

En écho à l’exposition Croissant Indigérible , le Frac propose une journée consacrée à d’autres manières d’habiter et de transmettre les mémoires en accueillant un temps de lecture à destination des enfants et de leurs proches

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FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 contact@fracpoitoucharentes.fr

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English :

In conjunction with the exhibition *Croissant Indig%E9rible*, the Frac is hosting a daydedicated to other ways of living and passing on memories by hosting a storytime for children and their families

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Histoires du monde à voix haute lectures jeunesse multilingues Angoulême a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême