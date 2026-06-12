Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Tant qu’il ne pleut pas Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême jeudi 13 août 2026.

Angoulême

Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Tant qu’il ne pleut pas

Théâtre de verdure du Jardin Vert 93 avenue du Président Wilson Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Au hasard du chemin, elle se prend à rêver d’une rencontre et s’envole au gré de sa lecture… Au bout du chemin, il fait des jongleries et autres acrobaties. Il ose et provoque le destin. Plongez dans l’univers d’une danse entre deux âmes que le destin

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Théâtre de verdure du Jardin Vert 93 avenue du Président Wilson Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

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English :

As she wanders along the path, she finds herself daydreaming about an encounter and lets her imagination run wild as she reads… At the end of the path, he performs juggling acts and other acrobatics. He takes risks and tempts fate. Immerse yourself in the world of a dance between two souls that fate

L’événement Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Tant qu’il ne pleut pas Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême