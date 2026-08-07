Soirée Loup-Garou Maison Jaja Angoulême
mardi 11 août 2026 · Maison Jaja · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Soirée Loup-Garou
Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11 21:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Le village s’endort… les loups-garous sont de retour chez Maison Jaja.
À qui pourrez-vous faire confiance ? Qui cache bien son jeu ? Une chose est sûre les accusations vont fuser et certains ne verront peut-être pas le lever du jour.
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Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 75 59
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English :
The village is falling asleep… the werewolves are back at Maison Jaja.
%C0 Who can you trust? Who is hiding their true intentions? One thing is certain: accusations will fly, and some may not live to see the dawn.
L’événement Soirée Loup-Garou Angoulême a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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