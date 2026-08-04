Journées Européennes du Patrimoine La Maison du Potier Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

Journées Européennes du Patrimoine La Maison du Potier

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine à la Maison du Potier au Fuilet !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Pendant les journées européennes du patrimoine profitez de la Maison du Potier. Visitez le musée en autonomie ou en visite guidée à 15h. En lien avec l’exposition de Violaine Ulmer participez à un atelier de modelage à partir de 6 ans et repartez avec votre création sans la faire cuire ou attendez 1 mois et il sera cuit par leurs soins.

Attention Visite guidée et Atelier sur réservation uniquement ! .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

European Heritage Days at the Maison du Potier in Le Fuilet!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Maison du Potier Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-30 par Anjou tourisme & attractivité