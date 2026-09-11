Journées européennes du patrimoine : la MEL ouvre grand ses portes, Lille – Biotope, Lille

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine : la MEL ouvre grand ses portes 19 et 20 septembre Lille – Biotope Nord

Gratuit, certaines visites sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre, la MEL ouvre exceptionnellement les portes de plusieurs de ses lieux emblématiques. Une invitation à explorer des bâtiments habituellement peu accessibles, à découvrir les coulisses de ses équipements et à mieux comprendre les missions qui façonnent le quotidien des habitants.

Au programme : visites guidées (places limitées), découvertes, expositions, animations et rencontres, avec une programmation pensée pour les curieux comme pour les familles.

Biotope, le siège de la MEL à découvrir de l’intérieur

Premier arrêt incontournable : Biotope, le siège de la MEL à Lille.

Le samedi 19 septembre, de 10h à 18h, vous pourrez pousser les portes de ce bâtiment emblématique et découvrir son architecture, ses coulisses et les missions de la Métropole.

La visite guidée du bâtiment permettra de découvrir des espaces comme la salle du Conseil et le toit-terrasse aménagé, tout en revenant sur l’histoire, les choix architecturaux et les caractéristiques énergétiques de Biotope. Tout au long de la journée, un véritable parcours permettra de mieux comprendre les compétences de la MEL à travers des stands, expositions, jeux et démonstrations. Réservez vite votre créneau, les places sont limitées !

Mobilité et transports, eau, déchets, compostage, alimentation locale, biodiversité, agriculture, espaces naturels… autant de sujets du quotidien qui prendront vie à travers des animations accessibles à tous.

Les visiteurs pourront s’informer sur le tri et les biodéchets, monter à bord des camions de voirie et grimper dans la saleuse qui déneige les routes de la MEL en hiver, en apprendre davantage sur le nouveau réseau de bus, tester leurs connaissances avec des jeux et quiz, ou encore découvrir les grands projets métropolitains. Un espace sera également consacré aux enfants et aux parents, pour apprendre en s’amusant et découvrir les métiers et équipements de la MEL.

Une belle façon de découvrir que derrière un bâtiment se cachent aussi des dizaines de métiers et une multitude de services qui font vivre le territoire.

Les places étant limitées, ne tardez pas à réserver votre créneau pour découvrir Biotope et les coulisses de la MEL !

Les Archives : entrer dans les coulisses de la mémoire métropolitaine

Direction Ronchin pour découvrir un autre lieu incontournable : les Archives de la MEL.

Avec une capacité de 25 kilomètres linéaires, elles conservent une impressionnante collection de documents, du XIXᵉ siècle à l’époque contemporaine.

Samedi 19 septembre, vous pourrez participer à une visite des coulisses des Archives et découvrir les espaces de conservation habituellement inaccessibles au public. Une occasion de comprendre le métier d’archiviste et de découvrir les trésors documentaires conservés par la MEL.

Pour une approche plus insolite, une visite imaginaire avec la Ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul proposera également une découverte décalée et pleine d’humour de ce patrimoine documentaire.

À Fromelles, l’histoire se raconte aussi par les objets

Changement d’époque et de décor au Musée de la Bataille de Fromelles.

Consacré à la bataille de 1916 et à la mémoire des soldats qui y ont combattu, le musée invite à plonger au cœur de la Première Guerre mondiale à travers objets, documents et témoignages.

Pendant tout le week-end, vous pourrez librement découvrir les expositions permanente et temporaire. Mais surtout, une partie des objets habituellement conservés dans les réserves sortira exceptionnellement de l’ombre lors d’un atelier proposé le samedi 19 septembre.

Une conférence consacrée à la guerre de 1914-1918 complétera cette programmation. Le dimanche, le Stablinski Memorial Tour, randonnée mêlant cyclisme et devoir de mémoire, passera également par Fromelles.

Le Stadium fête ses 50 ans

À Villeneuve-d’Ascq, c’est un autre lieu emblématique qui ouvre ses coulisses : le Stadium.

À l’occasion de ses 50 ans, vous êtes invité à découvrir ou redécouvrir cet équipement majeur de la métropole, récemment rénové et habitué à accueillir aussi bien des compétitions d’athlétisme que des rencontres de rugby et de football.

La visite permettra de revenir sur l’histoire de cet équipement et de découvrir ses coulisses. Un patrimoine sportif vivant, qui fait le lien entre sport de haut niveau et pratique sportive pour tous.

Des visites sont proposées les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Un patrimoine vivant au cœur des Espaces Naturels Métropolitains

Le patrimoine métropolitain ne se résume pas aux bâtiments. Il est aussi naturel, paysager et vivant !

Les Espaces Naturels Métropolitains proposent ainsi plusieurs rendez-vous pendant le week-end, notamment à Mosaïc, le jardin des cultures, et au Musée de Plein Air.

À Mosaïc, les visiteurs pourront remonter le temps et découvrir l’histoire du site, de la préhistoire à la création du jardin en 2004, accompagnés par un guide.

Au Musée de Plein Air, place à l’architecture et aux savoir-faire traditionnels avec la découverte d’un village du XIXᵉ siècle, de ses chaumières, de son moulin et de leurs secrets de construction et du Moulin de Vaudricourt.

> Retrouvez toutes les informations pratiques sur enm.lillemetropole.fr

> Réserver et découvrir le programme complet des Journées européennes du patrimoine 2026

Lille – Biotope 2 boulevard des cités unies, 59040 Lille Cedex Lille 59042 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/inscriptions-aux-journees-du-patrimoine-2026/ »}] [{« link »: « http://enm.lillemetropole.fr »}, {« link »: « https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/inscriptions-aux-journees-du-patrimoine-2026/ »}]

Les 19 et 20 septembre, la MEL invite à découvrir ses lieux emblématiques, de Biotope (siège) aux Archives, du Stadium aux Espaces Naturels, en passant par le Musée de la Bataille de Fromelles. patrimoine culture