Journées Européennes du Patrimoine La Villa / Frac-Collection / antenne du Frac Franche-Comté La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière Arc-lès-Gray
samedi 19 septembre 2026 · La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière · Arc-lès-Gray
Informations pratiques
Arc-lès-Gray
Journées Européennes du Patrimoine La Villa / Frac-Collection / antenne du Frac Franche-Comté
La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Au sein de la Villa, une sélection d’œuvres issues de la collection du Frac Franche-Comté invite à découvrir la richesse de la création d’aujourd’hui à travers un parcours accessible à tous les publics (passionnés d’art, curieux, visiteurs en famille ou promeneurs de passage) accompagnés par des médiateurs.
Des espaces de vie et de rencontres accueilleront également les visiteurs de tous âges. On pourra y découvrir une programmation culturelle variée (conférences, rencontres avec des artistes, etc.), ainsi que le Musée numérique permettant l’exploration interactive des œuvres des musées français et un espace documentaire sur les œuvres et la collection du Frac. Et pour les plus jeunes, un espace enfants offrant des jeux en autonomie et des livres jeunesse autour de l’art.
Des salles d’ateliers dédiées à la pratique artistique accueilleront régulièrement des séances de création. Ces moments de pratique viendront renforcer l’expérience sensible de la visite de l’exposition.
Enfin, le parc de la Villa offrira un cadre exceptionnel pour une promenade, une lecture à l’ombre ou un pique-nique en plein air à l’issue de la visite.
Lors de cette journée d’ouverture, un temps festif est proposé à 17h avec un concert du groupe de reprises haute-saônois Atouboudchan et l’association ArtKaravane présentera en continu le musée numérique.
Buvette et petite restauration tenue par une association arcoise.
La Villa / Frac-Collection est un lieu à vivre, ouvert à tous pour découvrir, apprendre, créer, s’émerveiller… et revenir. .
La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 47 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine La Villa / Frac-Collection / antenne du Frac Franche-Comté
L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Villa / Frac-Collection / antenne du Frac Franche-Comté Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
À voir aussi à Arc-lès-Gray (Haute-Saône)
- Feux d’artifice, concert, bal populaire Arc-lès-Gray 29 août 2026
- Salon du Geek Collector Espace Festi’val Arc-lès-Gray 6 septembre 2026
- L’Automnale vide grenier Arc-lès-Gray 6 septembre 2026
- Vide-grenier Arc-lès-Gray 6 septembre 2026
- Conférence de Marc André Sélosse sur les arbres et leurs alliés minuscules Espace Festi’Val Arc-lès-Gray 9 septembre 2026