Journées Européennes du Patrimoine La Villa / Frac-Collection / antenne du Frac Franche-Comté La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière Arc-lès-Gray

Informations pratiques

Arc-lès-Gray

Journées Européennes du Patrimoine La Villa / Frac-Collection / antenne du Frac Franche-Comté

La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au sein de la Villa, une sélection d’œuvres issues de la collection du Frac Franche-Comté invite à découvrir la richesse de la création d’aujourd’hui à travers un parcours accessible à tous les publics (passionnés d’art, curieux, visiteurs en famille ou promeneurs de passage) accompagnés par des médiateurs.

Des espaces de vie et de rencontres accueilleront également les visiteurs de tous âges. On pourra y découvrir une programmation culturelle variée (conférences, rencontres avec des artistes, etc.), ainsi que le Musée numérique permettant l’exploration interactive des œuvres des musées français et un espace documentaire sur les œuvres et la collection du Frac. Et pour les plus jeunes, un espace enfants offrant des jeux en autonomie et des livres jeunesse autour de l’art.

Des salles d’ateliers dédiées à la pratique artistique accueilleront régulièrement des séances de création. Ces moments de pratique viendront renforcer l’expérience sensible de la visite de l’exposition.

Enfin, le parc de la Villa offrira un cadre exceptionnel pour une promenade, une lecture à l’ombre ou un pique-nique en plein air à l’issue de la visite.

Lors de cette journée d’ouverture, un temps festif est proposé à 17h avec un concert du groupe de reprises haute-saônois Atouboudchan et l’association ArtKaravane présentera en continu le musée numérique.

Buvette et petite restauration tenue par une association arcoise.

La Villa / Frac-Collection est un lieu à vivre, ouvert à tous pour découvrir, apprendre, créer, s’émerveiller… et revenir. .

La Villa / Frac-Collection / Parc Lamugnière 50 Rue de Dijon Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 47 66

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English : Journées Européennes du Patrimoine La Villa / Frac-Collection / antenne du Frac Franche-Comté

L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Villa / Frac-Collection / antenne du Frac Franche-Comté Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY