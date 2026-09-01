JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE CRÈS Le Crès

Informations pratiques

Le Crès

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE CRÈS

19 Avenue des Cévennes Le Crès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Exposition photos, balade commentée du village, et ateliers créatifs… autant d’activités qui vous feront redécouvrir

le patrimoine cressois entre tradition et modernité. Un concert clôturera cette belle matinée.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la Ville du Crès vous propose de participer à son premier marathon photo le samedi 19 septembre, de 9h à 13h.

Le concept ? Un défi photographique ludique, ouvert à tous pour partir à la découverte du patrimoine cressois.

Le principe est simple au départ, une série de thèmes est dévoilée aux participants. En solo, en famille ou entre amis, chacun dispose de trois heures pour parcourir Le Crès et réaliser les clichés les plus inspirés. L’objectif n’est pas seulement d’aller vite, mais surtout de poser un regard original sur le patrimoine, les paysages et les détails qui font l’identité de la commune.

À l’issue du marathon, les photographies seront examinées par un jury qui désignera les meilleures réalisations.

Les résultats seront dévoilés le samedi suivant, à l’occasion de La Croisée des Arts. Les clichés seront imprimés et exposés au lac, offrant ainsi aux visiteurs un regard inédit sur le patrimoine cressois.

Alors, prêt à relever le défi ?

Samedi 19 septembre 2026 De 9h à 13h

La participation est gratuite, sur inscription obligatoire.

Renseignements et inscriptions par mail à culture@lecres.fr avant le 11 septembre 2026. .

19 Avenue des Cévennes Le Crès 34920 Hérault Occitanie culture@lecres.fr

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English :

Photo exhibition, guided tour of the village, creative workshops… all activities that will help you rediscover

cress heritage between tradition and modernity. A concert will bring the morning to a close.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE CRÈS Le Crès a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT MONTPELLIER