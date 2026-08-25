Informations pratiques

Le Crès

LES COLLECTIONNISTES

Rue de la Renaissance Le Crès Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Un destin hors du commun pour ce pionnier qui a su, par son flair et sa ténacité, révolutionner le marché de l’art !

1870, Paul Durand-Ruel, marchand de tableaux réfugié à Londres, rencontre Claude Monet.

Un destin hors du commun pour ce pionnier qui a su, par son flair et sa ténacité, révolutionner le marché de l’art !

1870, Paul Durand-Ruel, marchand de tableaux réfugié à Londres, rencontre Claude Monet.

De retour à Paris, ce dernier lui présente Renoir, Degas, Pissarro… de jeunes peintres dont il perçoit aussitôt le génie et la modernité. Enthousiasmé par le talent de ces artistes qu’on ne qualifie pas encore d’Impressionnistes, il achète sans compter jusqu’à ce que les huissiers frappent à sa porte !

Et puisque derrière chaque grand homme se cache une femme, vous découvrirez une Madame Durand-Ruel séductrice et espiègle, prête à tout pour sauver sa famille du désastre et aider son mari à vendre coûte que coûte !

Auteurs François Barluet Mise en scène Christophe Lidon Distribution Christelle Reboul, Christophe de Mareuil, Frédéric Imberty et Pierre Helie

à 20h00 durée 1h20 Tout public

Plein tarif à 25 euros et tarif réduit à 20 euros .

Rue de la Renaissance Le Crès 34920 Hérault Occitanie agora@lecres.fr

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English :

An extraordinary life for this pioneer who, through his intuition and tenacity, revolutionized the art market!

In 1870, Paul Durand-Ruel, an art dealer who had taken refuge in London, met Claude Monet.

L’événement LES COLLECTIONNISTES Le Crès a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT MONTPELLIER