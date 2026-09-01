Journées Européennes du Patrimoine le grand orgue F. Mader et l’église Notre-Dame de l’Assomption Quai Ganteaume La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Journées Européennes du Patrimoine le grand orgue F. Mader et l’église Notre-Dame de l’Assomption

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 18h30.

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 15h. Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Orgues & Cinéma propose un week-end consacré à la découverte du patrimoine musical et religieux de l’église Notre-Dame de l’Assomption, située sur le port vieux de La Ciotat.

Cette édition met à l’honneur le grand orgue F. Mader, instrument emblématique de l’église, à travers plusieurs rendez-vous mêlant musique, découverte du patrimoine et visite commentée.



Samedi 19 septembre à 18h30, une audition consacrée aux Ave Maria et Ave Maris Stella permettra de découvrir le grand orgue dans un programme musical interprété par Ludovic Baudot, organiste à La Ciotat, accompagné d’Anne-Sophie Carrière, mezzo-soprano. Au programme notamment C. Franck, Arcadelt, Vierne, Haendel, Caccini, Schubert…



Dimanche 20 septembre à 15h, le père Patrick proposera une visite commentée de l’église Notre-Dame de l’Assomption. L’occasion d’en apprendre davantage sur cet édifice et de découvrir son patrimoine religieux et artistique.



Dimanche 20 septembre à 16h30, place à un concert d’orgue à quatre mains avec Chantal De Zeeuw, organiste, et Jean-Marc Ansel, organiste à La Ciotat. Un moment musical original permettant d’apprécier toute la richesse sonore du grand orgue F. Mader.



Ces différents rendez-vous offrent une belle occasion de découvrir ou redécouvrir l’église Notre-Dame de l’Assomption et son grand orgue, à travers un programme associant musique, patrimoine et transmission. .

Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 27 80 96 org-cinema-eden@orange.fr

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English :

To mark European Heritage Days, the Orgues & Cinéma association is organising a weekend dedicated to exploring the musical and religious heritage of the Church of Notre-Dame de l’Assomption, situated in the old harbour of La Ciotat.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine le grand orgue F. Mader et l’église Notre-Dame de l’Assomption La Ciotat a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de La Ciotat