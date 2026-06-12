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Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême Rue Corneille Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême Rue Corneille Angoulême samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Rue Corneille

Adresse : Musée d'Angoulême

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Profitez de cette 43ème édition pour redécouvrir nos collections.

À cette occasion deux expositions temporaires vous attendent
– Chercheurs de dinos et Lorraine
– Dietrich sur terre, sur mer et dans les airs
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88  musees@mairie-angouleme.fr

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English :

Take advantage of this 43rd edition to rediscover our collections.

On this occasion, two temporary exhibitions await you:
– Dinosaur Hunters and Lorraine
– Dietrich on Land, at Sea, and in the Air

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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