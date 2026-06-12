Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême Rue Corneille Angoulême

Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Profitez de cette 43ème édition pour redécouvrir nos collections.



À cette occasion deux expositions temporaires vous attendent

– Chercheurs de dinos et Lorraine

– Dietrich sur terre, sur mer et dans les airs

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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

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English :

Take advantage of this 43rd edition to rediscover our collections.

On this occasion, two temporary exhibitions await you:

– Dinosaur Hunters and Lorraine

– Dietrich on Land, at Sea, and in the Air

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême