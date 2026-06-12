Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême Rue Corneille Angoulême
Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême Rue Corneille Angoulême samedi 19 septembre 2026.
Angoulême
Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Profitez de cette 43ème édition pour redécouvrir nos collections.
À cette occasion deux expositions temporaires vous attendent
– Chercheurs de dinos et Lorraine
– Dietrich sur terre, sur mer et dans les airs
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
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English :
Take advantage of this 43rd edition to rediscover our collections.
On this occasion, two temporary exhibitions await you:
– Dinosaur Hunters and Lorraine
– Dietrich on Land, at Sea, and in the Air
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Musée d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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