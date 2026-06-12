Journées Européennes du Patrimoine Le Musée du Papier Musée du Papier Angoulême samedi 19 septembre 2026.

Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Le Musée du Papier

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée du papier souhaite rappeler qu’Angoulême fut la Ville du papier pendant plus de 500 ans… Pour ne pas oublier cette époque, le Musée du Papier sort de ses réserves ses plus belles photographies.

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Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

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English :

%C0 To mark European Heritage Days, the Paper Museum would like to remind visitors that Angoul%EAme was known as the “City of Paper” for over 500 years? To ensure this era is not forgotten, the Paper Museum is bringing out its finest photographs from its archives.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Musée du Papier Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême