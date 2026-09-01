Journées Européennes du Patrimoine Le Plan Incliné Route du Plan Incliné Saint-Louis

Informations pratiques

Saint-Louis

Journées Européennes du Patrimoine Le Plan Incliné

Route du Plan Incliné Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller Saint-Louis Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Plan Incliné vous ouvre ses portes ! Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir cet ascenseur à bateaux unique en Europe. Entrée gratuite (autres formules payantes en supplément).Tout public

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Route du Plan Incliné Plan Incliné de Saint-Louis Arzviller Saint-Louis 57820 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 tourisme@paysdephalsbourg.fr

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English :

The Plan Inclin%E9 welcomes you! Take this opportunity to discover or rediscover this boat elevator, the only one of its kind in Europe. Free admission (other options available for an additional fee).

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le Plan Incliné Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-05 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG