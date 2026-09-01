Journées Européennes du Patrimoine Le temps des pierres, écueils et vicissitudes d’une restauration Rue de Narbonne Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Journées Européennes du Patrimoine Le temps des pierres, écueils et vicissitudes d’une restauration

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Avec un médiateur, découvrez les travaux en cours et les différentes étapes de restauration du château de Montélimar qui les ont précédés.

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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr

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English :

With a guide, discover the work currently underway and the various stages of restoration at the Château de Montélimar that preceded it.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le temps des pierres, écueils et vicissitudes d’une restauration Montélimar a été mis à jour le 2026-08-14 par Montélimar Tourisme Agglomération