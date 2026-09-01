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AGENDA · Montélimar

Journées Européennes du Patrimoine Le temps des pierres, écueils et vicissitudes d’une restauration Rue de Narbonne Montélimar

samedi 19 septembre 2026 · Rue de Narbonne · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de Narbonne
Adresse
Château de Montélimar
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Journées Européennes du Patrimoine Le temps des pierres, écueils et vicissitudes d’une restauration

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Avec un médiateur, découvrez les travaux en cours et les différentes étapes de restauration du château de Montélimar qui les ont précédés.
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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30  leschateaux@ladrome.fr

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English :

With a guide, discover the work currently underway and the various stages of restoration at the Château de Montélimar that preceded it.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le temps des pierres, écueils et vicissitudes d’une restauration Montélimar a été mis à jour le 2026-08-14 par Montélimar Tourisme Agglomération

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