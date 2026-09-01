Informations pratiques

Firminy

Journées européennes du patrimoine Lecture poétique

Maison de la Culture Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans la salle de l’auditorium, vous pourrez entendre pendant une heure les textes des créations du Festival FestyVocal lus par des artistes du festival et écouter des extraits d’enregistrement. Un moment de poésie et d’écoute.

Proposé par FestyVocal.

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Maison de la Culture Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes festyvocal@gmail.com

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English :

In the auditorium, you’ll spend an hour listening to excerpts from the FestyVocal Festival’s original works, read by the festival’s artists, and hearing recording samples. A moment of poetry and listening.

Presented by FestyVocal.

L’événement Journées européennes du patrimoine Lecture poétique Firminy a été mis à jour le 2026-08-17 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès